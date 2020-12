Rheinland-Pfalz

Wegen der Corona-Pandemie werden bis auf Weiteres keine Termine anberaumt.“ Diese Hinweise erhalten Anwälte in Zivilsachen derzeit in Serie von Gerichten, wie der Präsident der Rechtsanwaltskammer, Justizrat Gerhard Leverkinck, bestätigt. Auch die Justiz hat auf Notbetrieb umgeschaltet – zunächst bis zum 19. April. Dass nicht eilbedürftige Termine verschoben werden, hatte auch die Bundesrechtsanwaltskammer gefordert. Die Einschnitte hinterlassen aber erste wirtschaftliche Spuren in den Kanzleien, wie beklagt wird. Sie hoffen, dass die Einschränkungen nicht auch noch im Mai anhalten. Die Corona-Krise könnte aber auch Innovationen in der Justiz auslösen – etwa eine Verhandlung per Videokonferenz.