Wenn die Infektionszahlen des Landkreises, in dem ich lebe, nach oben schnellen, habe ich direkt den Gedanken im Kopf: Da ist doch sicher wieder eine Pflegeeinrichtung betroffen. Ein Haus, in dem viele Menschen auf relativ engem Raum leben, mit unterschiedlichen Menschen bei der Körperpflege eng in Kontakt kommen. Meist ist der Gedanke richtig.