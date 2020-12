Es gibt Momente in dieser Corona-Pandemie, in denen Entscheidungen von Regierungen oder anderen Institutionen einen Beobachter nur noch sprachlos, vielleicht sogar wütend machen. Es sind Entscheidungen, die so dermaßen aus der Zeit gefallen sind, dass man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Dazu gehört die Nachricht, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung Gottesdienste an Weihnachten mit bis zu 100 Gläubigen erlaubt und dass die Deutsche Bischofskonferenz dies vehement verteidigt.