Plus Rheinland-Pfalz Kommentar zur Briefkopfaffäre: Heike Raab hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt Heike Raabs Rücktritt von den SWR-Ämtern und ihre Entschuldigung sind lediglich dem Druck geschuldet. Für echte Reue gab es zuvor genug Gelegenheit. Damit hat sie jegliche Glaubwürdigkeit verspielt, kommentiert Landeskorrespondent Sebastian Stein. Von Sebastian Stein

Es ist der einzig richtige Weg, dass Heike Raab ihre Funktionen beim SWR niedergelegt hat. Zu viel Vertrauen hatte sie zwischen sich und dem Sender beschädigt. Medienstaatssekretärin in der Landesregierung will Raab aber offenbar bleiben. Dabei hat sie genau in diesem Amt gehandelt, als sie den Beschwerdebrief an den Sender ...