Kommentar zur anstehenden Sanierung des GKM: Wer öffentliche Debatten meidet, fördert die Demokratieverdrossenheit

i Peter Meuer Foto: Kevin Rühle/MRV

Während der Recherchen rund um das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) hörten die Reporterinnen und Reporter unserer Zeitung in den vergangenen Monaten immer wieder in unterschiedlichen Ausprägungen folgende Gedanken von Gesprächspartnern: Unternehmen teilen Zahlen und Strategien nicht einfach so der Öffentlichkeit mit. Wieso also sollte das Gemeinschaftsklinikum hier eine Ausnahme sein? Es ist doch ein Unternehmen, sogar ein ziemlich großes.