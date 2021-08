Plus

Ja, wir leben in einem freien Land. Einem Land, in dem man trotz aller gesicherten Erkenntnisse die Freiheit hat, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das soll auch ausdrücklich so bleiben. Wenn medizinische Gründe gegen eine Impfung sprechen: sowieso und ohne Debatte. Aber auch, wenn die Entscheidung individuell begründet wird.