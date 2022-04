Wir verhandeln als Gesellschaft in Mainz und Berlin gerade etwas ganz Grundsätzliches miteinander: die Frage von politischer Kultur und Verantwortung. Für vieles, was zurzeit über die aktuellen Regierungen in Land und Bund hereinbricht, können sie schlicht und ergreifend nichts. Zuvorderst den Ukraine-Krieg. Für andere Themen hingegen trägt man sehr wohl Verantwortung.