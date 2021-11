Plus

Es ist bewundernswert, dass sich die ohnehin extrem belasteten Intensivmediziner und Intensivpflegekräfte derzeit so stark zu Wort melden. Es ist wohl ihre pure Not, die sie dazu bewegt. Trotzdem scheint es, dass dies bei zahlreichen Bürgern immer noch nicht ankommt. Was der Darmstädter Intensivmediziner Cihan Çelik am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ von seinen ganz überwiegend ungeimpften Patienten berichtete, sprengt da jede Vorstellungskraft.