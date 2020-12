Jetzt beginnt sie also, die Zeit der Lockerungen der restriktiven Corona-Regeln, die das öffentliche Leben in weiten Teilen lahmgelegt und die Wirtschaft extrem belastet haben. Und wir werden erfahren, dass es wesentlich leichter war, die Welt in Deutschland anzuhalten, als sie in vorsichtigen Schritten wiederzubeleben. Der Balanceakt wird nicht leichter, wenn die Politik keine einheitliche Botschaft sendet. Das tut sie leider nicht mehr.