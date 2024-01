Es ist höchste Zeit, dass die Gesellschaft Flagge zeigt. Wir alle. Flagge gegen die Feinde der freien und offenen Gesellschaft. Überall wird gerade dazu demonstriert, Klartext gesprochen, sich positioniert. In Mainz, in Koblenz und andernorts. Das ist gut so. Aber das kann erst der Anfang eines langen Weges sein. Aufgeschoben werden darf er keine Sekunde mehr. Das Potsdamer Geheimtreffen hat gezeigt, dass es zwei Minuten vor zwölf ist.