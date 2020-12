Beschäftigte in der ambulanten und stationären Altenpflege erhalten im Jahr 2020 einen einmaligen Corona-Pflegebonus in Höhe von bis zu 1000 Euro, das haben Bundesregierung und Bundestag so beschlossen. Länder oder Arbeitgeber können den Bonus auf bis zu 1500 Euro aufstocken – steuerfrei. Pflegekräfte in Krankenhäusern sind hingegen von dieser Prämie ausgeschlossen beziehungsweise erhalten sie nur in wenigen Bundesländern – unter anderem in Berlin und Schleswig-Holstein. Das ist ungerecht – und politisch ein schlechtes Signal.