Koblenzer Apotheke irritiert mit Angebot: Wenn Globuli bei Covid-19 helfen sollen

Ist es möglich, sich mit Globuli gegen Covid-19 schützen? Diesen Eindruck hat eine Koblenzer Apotheke online erweckt – und damit für ziemlichen Wirbel in der digitalen wie realen Welt gesorgt. Am Freitag war für einige Stunden auf der Internetseite in der Rubrik „Homöopathie – Aktuelles“ der Hinweis zu lesen: „Wir haben Pfizer/BioNTech Covid-19-Vaccine in potenzierter Form bis D30 als Globuli oder Dilution (zur Ausleitung) vorrätig“, was für massive Reaktionen in den sozialen Netzwerken sorgt. Vor allem Twitter lief heiß.