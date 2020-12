Mainz

Für nächsten Freitag ruft die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder zum weltweiten Aktionstag auf, das Datum ist kein Zufall: Vor fast genau einem Jahr gingen beim weltweiten Klimastreiktag unter dem Motto „#AllefürsKlima“ bundesweit Zehntausende auf die Straßen. In diesem Jahr lautet das Motto „#Kein GradWeiter“, die Klimabewegung will die Politik daran erinnern, mit gleicher Entschlossenheit gegen die Klimakrise vorzugehen wie gegen die Corona-Pandemie.