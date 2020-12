Steinebach/Bonn

Eine Westerwälderin hat auf den Weg an die Spitze im Bonner Rathaus einen ersten Erfolg erzielt: Die Grünen-Politikerin Katja Dörner, die im Ort Steinebach im Kreis Altenkirchen aufgewachsen ist, zieht bei der Wahl zum Oberbürgermeister in die Stichwahl ein gegen Amtsinhaber Ashok Sridharan (CDU). Die 44-Jährige erhielt bei der Wahl am vergangenen Sonntag 27,6 Prozent der Stimmen, Sridharan landete mit 34,5 Prozent auf Platz eins.