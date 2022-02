Wer am Donnerstagmorgen Bilder aus dem Rheinland sah, wird mitunter irritiert gewesen sein: Zehntausende feierten in Köln Karneval. Auch vom Neuwieder Bahnhof aus hatten sich zahlreiche Gecken auf den Weg in die Domstadt gemacht – trotz der erschütternden Nachrichten aus der Ukraine.