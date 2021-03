Kann man Integration pauken? Orientierungskurse sollen Flüchtlingen deutsche Werte und Kultur vermitteln

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten? Frage 86 des Tests „Leben in Deutschland“ dürfte auch den ein oder anderen Bundesbürger an seine Grenzen führen. Es ist Antwort A: die Bundesversammlung. Hätten Sie es gewusst? Irgendwie kein Wunder, dass ganze 55,5 Prozent aller Prüflinge in Integrationskursen an diesem Punkt die Segel streichen müssen. Der niedrigste Wert im Repertoire des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, das rund 300 Fragen umfasst. Eigentlich ist es eher schon verwunderlich, dass 44,5 Prozent der Teilnehmer diese Multiple-Choice-Frage überhaupt richtig beantworten können. Denn einigen davon dürfte es aufgrund ihres Sprachniveaus schwerfallen, im Baumarkt Werkzeug zu kaufen.