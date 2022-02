Kachelmann kritisiert Schwanke nach Aussagen zur Flutkatastrophe: „Peinlich und zynisches Ablenkungsmanöver“

Mit Karsten Schwanke sagte am vergangenen Freitag das dritte bekannte Gesicht unter den Meteorologen im Untersuchungsausschuss (U-Ausschuss) zur Flutkatastrophe aus. Der Fernsehmoderator berichtete bei seiner Befragung Spannendes: Er habe im Verlauf des 14. Juli nachmittags beim Südwestrundfunk (SWR) angerufen und angeboten, in der TV-Nachrichtensendung „SWR Aktuell“ um 19.30 Uhr gleich zu Beginn eine Liveschalte mit ihm zu machen. Schließlich würde es in der Eifel „schlimm“ werden. Der SWR habe das Angebot allerdings abgelehnt (wir berichteten). Am Wochenende meldete sich nun ein anderer bekannter Wetterfachmann und Fernsehmoderator zu Schwankes Äußerungen zu Wort: Jörg Kachelmann. Mit deutlicher Kritik an seinem Kollegen.