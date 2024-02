Jung, katholisch, weitsichtig: So steuert Sebastian Spottke das Marienhaus durch die dramatische Klinikkrise

Was das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein durchmacht, hat die Marienhaus GmbH in Waldbreitbach bereits überstanden – eine tiefe Finanzkrise. Unter großen Protesten trennte man sich von mehreren Kliniken. Heute hat auf dem Klosterberg der 40-jährige Sebastian Spottke das Sagen. Im Interview erzählt er, warum er vom Protestanten zum Katholiken wurde und warum die Klinikkrise so dramatisch ist.