Jetzt wird auch an Schulen geimpft: In Neuwied und Mainz beschaffen Ärzte Impfdosen für ältere Jugendliche

Rund 400 volljährige Schüler aus dem Kreis Neuwied haben sich am Freitagnachmittag in der Turnhalle am Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) in Neuwied gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Neuwieder Arzt Dr. Marcus Ackermann hatte die Impfaktion in Abstimmung mit den Behörden organisiert, da er insgesamt noch gut 2000 Dosen Astrazeneca und Johnson & Johnson vorrätig gehabt habe, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung schildert. „Ich nehme niemandem etwas weg“, sagt er. Den Patienten in seiner Datenbank habe er bereits ein Impfangebot gemacht. Dem Mediziner zufolge wollten sich allerdings viele nicht mit den Vakzinen der beiden Hersteller impfen lassen. „Die Impfstoffe sind jetzt frei verfügbar“, erklärt er. Da sein besonderes Interesse der Schule gelte – Ackermann gehört zur Elternschaft des Werner-Heisenberg-Gymnasiums –, wolle er den jüngstmöglichen Impfwilligen ein Angebot machen.