Jetzt beißen Zecken schon im Winter zu: Ganzjährig aktiv Von Klarissa Weigel Zecken lassen sich von der elektrostatischen Ladung ihrer Wirte anziehen, können so sogar Zentimeter durch die Luft zurücklegen. Foto: Patrick Pleul/dpa Die Zeckensaison weitet sich durch das milder werdende Klima zunehmend auf die Wintermonate aus. Es könne mittlerweile von einer ganzjährigen Aktivität der Parasiten ausgegangen werden, sagte Astrid Schamber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen im pfälzischen Trippstadt.

Wobei es durchaus lokale Unterschiede gebe. In den kalten Monaten verfallen Zecken normalerweise in eine Winterstarre, erklärte Wiebke Pasligh, Referentin für Naturschutz beim Naturschutzbund (Nabu) in Rheinland-Pfalz. Wegen der höheren Temperaturen würden Zecken früher aus ihrer Winterstarre erwachen oder sogar gar nicht erst in eine solche fallen. Momentan ist es noch ...