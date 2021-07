Invasion der „Querdenker“: Wie Corona-Rebellen die Not der Menschen im Ahrtal ausnutzen

Der Satz fällt völlig zusammenhanglos im Videostream direkt aus der selbst ernannten Kommandozentrale: „Hier ist maskenbefreite Zone!“ Es ist ein als Antisemit bekannter Angehöriger der „Gelbwesten Berlin“, der diesen Satz spricht. Zusammen mit anderen Gruppen, die gegen Corona-Maßnahmen Stimmung gemacht haben, sitzen sie in einer Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler – und präsentieren sich als Retter in der Not. Lehrerzimmer und Sekretariat sind so zur Kommandozentrale einer Parallelstruktur geworden. Die Stadt erklärt, kein Einverständnis zur Nutzung gegeben zu haben.

„Friedensfahrzeuge“ unterwegs

Am Dienstag musste die Polizei Koblenz auf Twitter eine Warnung absetzen: „Fahrzeuge mit Lautsprechern, die polizeilichen Einsatzfahrzeugen ähneln, verbreiten die Falschmeldung, dass Polizei- und Rettungskräfte die Anzahl der Einsatzkräfte reduzieren. Wir sind ununterbrochen da!“ Es war offenbar das „Friedensfahrzeug“ eines „Peace Officers“, der für die „Friedens- und Wahrheitsbewegung“ an der Ahr im Einsatz ist. Das „Friedensfahrzeug“ hat ansonsten eine identische Lackierung mit Wagen, die die Polizei nutzt. Der Mann hatte behauptet, dass die Flutkatastrophe durch gezielte Wettermanipulation ausgelöst sein könnte. Seine Basis hat der „Peace Officer“ in der „Kommandozentrale“.

Und dann wäre da auch noch der „Führer Kommandozentrale und Stabsgruppe“. So bezeichnet sich im „Befehl Nummer eins zur Durchführung von Unterstützungsleistungen“ ein Oberst a.D. Der Mann heißt Maximilian Eder, war Kommandeur beim Kosovo-Einsatz der Bundeswehr und Leiter des Stabs beim Kommando Spezialkräfte. In der Corona-Zeit hat er gefordert, man „sollte das KSK mal nach Berlin schicken und hier ordentlich aufräumen“. Die Bundeswehr werde die Bürger vor dem Polizeimob schützen.

Der Ex-Soldat hat sich für den Fluteinsatz mit einem Ex-Polizisten zusammengetan: Karl Hilz, Vorsitzender des Vereins Polizisten für Aufklärung, der den Befehl mitunterzeichnet hat. Auch er gehört der „Friedens- und Wahrheitsbewegung“ an. Laut Befehl für den Einsatz sind „Uniform/Feldanzug“ zu tragen, wo „verfügbar und zulässig“. Handgeld gibt es von Oberst Eder, „vorab freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Bodo Schiffmann“. Damit kommt eine Schlüsselfigur der „Querdenker“-szene ins Spiel. Der HNO-Arzt Bodo Schiffmann wirbt für Hilfseinsätze seiner Anhänger im Krisengebiet. Busse sind dafür vorbereitet, Bad Neuenahr-Ahrweiler kann zu einer Hochburg der Aktivisten werden. „Ich freue mich über die Flutkatastrophe“, sagt Schiffmann. Das klinge blöd, „aber ich freue mich, weil die Menschen wieder ihre Menschlichkeit entdecken“.

Beim Mainzer Innenministerium spricht man von einem „bekannten und gängigen Muster, dass insbesondere Rechtsextremisten akute Krisensituationen ausnutzen, indem sie sich vordergründig als Kümmerer vor Ort ausgeben“. Eigentliches Ziel sei es, extremistisches oder verschwörungstheoretisches Gedankengut zu verbreiten und für die Mitte der Gesellschaft anschlussfähig zu machen. Tatsächlich gibt es an der Ahr nicht wenige Menschen, denen es egal ist, ob ihnen ein „Querdenker“ oder Nazi hilft. Hauptsache, es hilft jemand. Denn da gibt es große Lücken, über die die Einsatzleitung wenig spricht. Und die die selbst ernannten Helfer für sich nutzen.

Anders als die Einsatzleitung gibt Schiffmann ständige Updates, wie die Hilfe läuft. Er verkündet Erfolge, die er den eigenen Leuten zuschreiben kann, und Misserfolge, die die Behörden schlecht aussehen lassen. Da heißt es dann mal, dass Spürhunde nur herumgesessen hätten und nicht eingesetzt worden seien, was nach Auskunft von Feuerwehr und DRK nicht stimmt. Aber es gibt natürlich vieles, was nicht rundläuft in einer Lage, die es so dort nie gegeben hat und bei der die Einsatzleitung inzwischen vom überforderten Kreis auf das Land übergegangen ist.

Und Schiffmann kann über seine Anhänger schnell Geld zusammenbringen. Vor Kurzem erhielt er nach eigenen Angaben innerhalb eines Tages rund 100.000 Euro an Schenkungen. Schiffmann hat nun durch seine 140.000 Abonnenten bei Telegram und darüber hinaus verbreiteten Beiträge weit mehr als 500.000 Euro beisammen. Zu „100 Prozent“ komme das Geld den Flutopfern zugute.

Der Jurist Chan Jo-Chun, der die „Querdenker“-Bewegung kritisch verfolgt, sieht hier eine strafbare Missbrauchsmöglichkeit. Beteiligte Firmen befreundeter „Querdenker“ könnte bei dem Konstrukt Geld zugeschoben werden. Honk for Hope, die Organisation, die Bustransfers zu den „Querdenker“-Demos anbot, will kostenlos „Hochwasserhelferbusse“ ins Krisengebiet fahren lassen.

Schiffmann hat auch einer Firma 12.000 Euro am Tag in Aussicht zugesagt, damit die ihr schweres Gerät nicht schon aus dem Krisengebiet abzieht. Und es waren Fahrzeuge, die im engen Zusammenspiel mit räumenden Landwirten eingesetzt waren. Hier kommt eine andere Gruppe ins Spiel. Eine Protestorganisation namens „Land schafft Verbindung“, die aus Unmut über Agrarpolitik entstanden ist, ist beteiligt. Der Kölner Landwirt Marcus Wipperfürth war einer der Ersten, der aufgebrochen war und seither fast im Stundentakt vom Einsatz im Flutgebiet berichtet. Am Dienstag verbreitete er, dass die Firma jetzt doch die 12.000 Euro am Tag von Schiffmann nicht braucht. Auf Telegram erweckt eine Gruppe „Landvolk schafft Verbindung“ mit einem schwarz-weiß-roten Logo mit Schwert und Pflug den Anschein, für die Hilfe maßgeblich zu sein. Das Landvolk war ein Wegbereiter des Naziregimes.

Damit hat aber die große Masse der Bauern nichts zu tun. Im Hilfseinsatz bekommen sie wahrscheinlich kaum mit, wer wie über sie berichtet und sie vereinnahmen will. „Sie müssten die Dankbarkeit der Betroffenen sehen“, sagt Franz-Josef Schäfer, Vorsitzender des Kreisbauernverbands. Dass es so schnell so viele Helfer aus der Landwirtschaft gewesen seien, liege an „Land schafft Verbindung“: „Die sind unheimlich gut vernetzt, um in kürzester Zeit viele Kollegen zu mobilisieren. Das bekommt kein Bauernverband hin.“

„Querdenker“ sind gut organisiert

Bei den „Querdenkern“ sieht das aus der Ferne schneller und einfacher aus. Am Wochenende sollte in einer früheren Kaserne eine Kinderbetreuung eröffnet werden – vom Verein „Eltern stehen auf“. Die Frauen an der Spitze sind Maskengegnerinnen. Auch Corona-Impfungen lehnen sie ab. Manche sind tief abgerutscht in die Verschwörungswelten von „QAnon“. In der örtlichen Gruppe Eifel/Trier wurde ein Beitrag zum möglichen Hintergrund des Hochwassers geteilt: Es könnte dazu gedient haben, den Regierungsbunker zu fluten, um Beweise zu vernichten. Die Administratorin hängt offenbar „QAnon“ an. Dort herrscht der absurde Glaube, in Bunkern würden Kinder festgehalten.

In der „Kommandozentrale“ in der Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die echte Polizei angerückt. Am Dienstag schrieb sie auf Twitter: „Wir haben die Lage in Bezug darauf genauestens im Blick und sind mit zahlreichen Polizisten vor Ort.“ Polizeiliche Maßnahmen benötigten aber eine Rechtsgrundlage. „Solange nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird, haben wir als Polizei keine Handhabe.“

Die vermeintlichen Helfer in der „Kommandozentrale“ müssen sich derweil auch mit ganz menschlichen Problemen herumschlagen. Schiffmann hatte versucht, vom Nürburgring 300 Dixie-Toiletten loszueisen. Dann meldete er sich: „Sie werden nur an offizielle Stellen ausgegeben. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen.“

Von Lars Wienand / leitender Redakteur Recherche des Nachrichtenportals T-Online