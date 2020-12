Koblenz

Zu Beginn des Interviews ist Prof. Dr. Christoph Bickel, Direktor der Klinik für innere Medizin im Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus, am Telefon kaum zu verstehen. Da fällt ihm auf, dass er noch eine Maske trägt. In der Klinik, sagt der 63-Jährige, gehört der Vollschutz seit Jahren zum Standard. Doch Bickel befürchtet, dass sich Ärzte und Pflegekräfte mit wachsenden Infektionszahlen im privaten Umfeld anstecken. „Wir haben zwar ausreichend Betten und Beatmungsgeräte. Doch der limitierende Faktor in einer Pandemie wird das Personal sein.“ Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Intensivmediziner, der im März den ersten Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz, einen Soldaten aus Heinsberg, behandelte, über seine Erfahrungen mit der Pandemie: