Internetgeschwindigkeiten in Rheinland-Pfalz: Wieso eine Brieftaube schneller ist

Von Niels Stern

i Eine Postkarte mit der Aufschrift "Wer später bremst ist länger schnell!" und dem Abbild einer Taube mit Helm hängt im Vereinsheim einer Reisevereinigung. In Rheinland-Pfalz kann es die Internetgeschwindigkeit nicht mit einer Brieftaube aufnehmen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa

Die Internetgeschwindigkeit hat in den vergangenen Jahrzehnten Fahrt aufgenommen – ja, auch in Deutschland. Vorbei sind die Zeiten eines 56k-Modems, heutzutage wird in Höchstgeschwindigkeit mit Smartphone und Wlan durch die Welt gesurft. Doch obwohl es mittlerweile möglich ist, mit riesigen Datenmengen zu hantieren, ist mancherorts eine Jahrhunderte alte Methode der Datenübertragung schneller als das „Highspeed-Internet“ aus der Buchse: die Brieftaube. An welchen Orten die flatternden Briefträger schneller als das Internet sind und wie digital Rheinland-Pfalz eigentlich aufgestellt ist.