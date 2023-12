Eine Insolvenzwelle rollt durch die rheinland-pfälzische Kliniklandschaft. Etliche Krankenhäuser sind in den vergangenen Monaten in finanzielle Schieflagen geraten. Bereits in diesem Jahr mussten fünf Kliniken in Rheinland-Pfalz Insolvenz anmelden – und das Ganze könnte erst der Anfang sein. Unsere interaktive Karte gibt einen Überblick über das Ausmaß des Krankenhaussterbens in Rheinland-Pfalz.