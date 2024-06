Plus Rheinland-Pfalz

Insolvenzverfahren der DRK-Kliniken vor dem Ende – Wann folgt die nächste Krankenhauskrise im Land?

i Bei den DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz gibt es positive Nachrichten (Symbolfoto). Foto: Uli Deck/picture alliance/dpa

Der Zustand der rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft ist ernst – das belegen neueste Zahlen, die die Krankenhausgesellschaft als „alarmierend“ bezeichnet. Die Insolvenzgefahr im Land ist hoch. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. So kann die in Schieflage geratene DRK-Gesellschaft melden, dass ein Ende des Eigenverwaltungsverfahrens in Sicht ist. Ein gutes Ende?