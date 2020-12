Berlin/Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz liegt die Dynamik der Neuinfektionen mit dem Coronavirus derzeit über dem Bundesschnitt: Nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) ergibt sich eine Reproduktionszahl von 1,21, verglichen mit 0,99 im Bund. Mit zunächst vier zusätzlichen Teststationen für Rückkehrer aus einem Auslandsurlaub will das Land die zuletzt gestiegene Zahl eindämmen. „Wir haben höhere Infektionszahlen in ganz Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz, und ein kleiner Teil davon ist auf Menschen zurückzuführen, die aus dem Urlaub kommen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).