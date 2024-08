Plus Schlierschied

In einem Waldgebiet bei Schlierschied: Räuber plündern antikes Hügelgrab im Hunsrück

i Rechts neben der ausgehobenen Grabstelle ist das steinerne Behältnis samt Deckel zu erkennen, das die Grabräuber verschmäht haben. Sie haben es offenbar nur auf den Inhalt abgesehen. Was sie erbeutet haben, ist ungewiss. Foto: Timo Lang/Leiter Außenstelle Koblenz Direktion Landesarchäologie

Grabräuber waren offenbar erst vor Kurzem in einem Waldgebiet bei Schlierschied im Rhein-Hunsrück-Kreis unterwegs und haben ein knapp 2000 Jahre altes Hügelgrab geplündert. Ein Anwohner aus Schlierschied hatte die Raubgrabung entdeckt und über den Beigeordneten des Ortes die Landesarchäologie in Koblenz informiert. Was die Beutejäger dort gefunden haben, ist unklar. Die Polizei ermittelt.