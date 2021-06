Ali Sanli ist sauer: „Im Rheingau ist es erlaubt, in Wiesbaden, in NRW, Bayern, überall – nur bei uns nicht“, das sei doch nicht mehr zu verstehen, schimpft der Unternehmer. Ali Sanli hat ein Eventzentrum in Bodenheim bei Mainz, sein Hauptgeschäft sind Hochzeiten – und genau die darf er noch immer nicht ausrichten. Am 31. Mai schrieb Sanli deshalb sogar einen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), eine Antwort hat er bisher nicht bekommen.