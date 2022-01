Zum Schutz vor der hoch anstreckenden Omikronvariante gilt – wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen auch – in immer mehr Gerichten die 3G-Regel. Besucher müssen also wegen der Pandemie an der Pforte nachweisen, ob sie geimpft, genesen oder aktuell negativ auf Corona getestet sind. Dafür reicht der kostenlose Bürgertest. Teils wird wie im Landgericht Mainz auch eine FFP2-Maske vorgeschrieben.