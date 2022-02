Es ist ein Chatprotokoll mit Zündstoff, das unserer Zeitung vorliegt. Beim Lesen der Nachrichten, die sich Malu Dreyer und Roger Lewentz zwischen 21:36 Uhr am 14. Juli und 9:58 Uhr am 15. Juli 2021 geschickt haben, wird schnell deutlich: Die Mainzer Landesregierung tappte in der verheerenden Flutnacht im Juli 2021 weitgehend im Dunkeln. Während Dreyer ihrem Innenminister um 21:44 Uhr noch einen „Schönen Abend“ wünschte, war in Schuld, Insul und Altenahr schon die Welt untergegangen.