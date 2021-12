Kerstin Laubmann weiß seit der Nacht des 14. Juli, was Schicksal ist. Sie teilt ihres mit jenen in Sinzig, die von der Flut verschont geblieben sind. In dieser Nacht entschieden manchmal wenige Meter oder Zufälle über Leben und Tod. Wie schicksalhaft diese Nacht war, das war in Sinzig, wo die Ahr in den Rhein fließt, besonders schockierend.