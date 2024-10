Plus Rheinland-Pfalz

IHKs zur Lage der Wirtschaft: Trend zu Rezession verfestigt sich in Rheinland-Pfalz

i "Der Trend zur Rezession verfestigt sich", sagt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz und Chef der IHK Koblenz. Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Die Zahlen ihrer neuen Konjunkturumfrage bezeichnen die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz als alarmierend: Die Stimmung hat sich insgesamt eingetrübt, die Aussichten auf die nächsten zwölf Monate sind auch nicht die besten. Die IHKs prangern einmal mehr schlechte Rahmenbedingungen für die Wirtschaft an und konstatieren: Es fehlt Vertrauen in die Wirtschaftspolitik.