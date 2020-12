Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 16:51 Uhr

Bad Ems/Gondershausen

Hunsrückdorf macht den Anfang: Erste Wahlen in Rheinland-Pfalz seit dem Lockdown

Nach rund fünf Monaten Pause gibt es in Rheinland-Pfalz wieder Direktwahlen: Die erste Wahl seit dem Lockdown in der Corona-Pandemie sei am 30. August eine Ortsbürgermeisterwahl in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis.