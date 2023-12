Hochwasser erwartet: Steigende Wasserstände an Rhein und Mosel

Die Wasserstände von Rhein und Mosel sowie von Lahn, Sieg, Nahe und Glan steigen in den kommenden Tagen. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale beim Landesamt für Umwelt in Mainz mit.

Da sich die Prognosen der Meldedienste bezüglich der Pegelentwicklung am Rhein kurzfristig geändert haben, bauen Feuerwehrleute im Bereich des Rheinufers im Koblenzer Stadtteil Neuendorf die mobile Hochwasserschutzwand auf. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Regen und Tauwetter lassen an Rhein und Mosel das Wasser steigen. Der Pegel Koblenz am Mittelrhein kann die voraussichtlich am Montagabend eine Höhe von 5,00 Metern erreichen, wie der Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Sonntag mitteilte. Stellenweise kann das Gewässer dann über die Ufer treten. Die Feuerwehr Koblenz hat am Sonntag in einigen Bereichen mit dem Aufbau einer Hochwasserschutzwand begonnen.

Aktuelle Pegelstände

Derzeit geht das Landesamt von steigenden Wasserständen bis zum Ende der kommenden Woche aus. Dabei sei ein Hochwasser mit einer Höhe und Ausbreitung möglich, das statistisch gesehen nur alle zwei bis fünf Jahre auftritt.

Auch an der Mosel steigen die Wasserstände. Am Pegel Trier ist ein Überschreiten der Meldehöhe von 6,00 Metern am Montag nicht ausgeschlossen.

Für Montag, Dienstag und Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag zudem weitere Regenfälle und milde Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad angekündigt.