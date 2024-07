Plus Rheinland-Pfalz Hitzewarnung für fast ganz Rheinland-Pfalz: So heiß soll es am Freitag und Samstag werden Von Tim Kosmetschke i Der neunjährige Mattis erfrischt sich mit kaltem Wasser aus dem Gartenschlauch. Eine Hitzewelle kommt auf Rheinland-Pfalz zu. Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Griechenland schwitzt: Auf mehr als 40 Grad klettert das Thermometer im beliebten Urlaubsland, Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis wurden vorsorglich geschlossen. Ganz so arg wird es in und um Koblenz nicht – doch für Freitag und Samstag werden auch hierzulande sehr hohe Temperaturen jenseits der 30 Grad vorhergesagt. Was auf die Region zukommt – und ab wann die Unwettergefahr steigt. Lesezeit: 2 Minuten

Es wird heiß in Rheinland-Pfalz: Am Freitag werden an Rhein und Mosel 31 bis 32 Grad erwartet, am Samstag sogar 33 bis 34 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat entsprechende Warnhinweise wegen „starker Wärmebelastung“ für fast ganz Rheinland-Pfalz herausgegeben, lediglich Teile des Kreises Altenkirchen und einige Höhenlagen des Hunsrücks und ...