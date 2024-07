Plus Rheinland-Pfalz

Hit mit Nebenwirkungen: Darf „L'amour toujours“ bei Festen in Rheinland-Pfalz laufen?

Wolfgang Jung Von Tim Kosmetschke

i "L'amour toujours" ist ein Partyhit, er lädt zum Tanzen ein - aber eben nicht nur dazu. Wie halten es die Städte mit dem Song? Foto: Sebastian Gollnow/dpa

„You'll be my baby and we'll fly away“: Harmlose Zeilen wie diese prägen den Text des Partyhits „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino. Doch in Deutschland hat der Song seine Unschuldigkeit verloren – seit regelmäßig ausländerfeindliche Parolen zu der eingängigen Melodie gegrölt werden. Oktoberfest und Wasen wollen den Song verbannen. Wie sieht es bei großen Festen in Rheinland-Pfalz aus?