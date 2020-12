Wer dorthin schaut, wo das Coronavirus Ende Dezember seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat, könnte in die eigene Zukunft blicken. In China gibt es schon seit Tagen laut offiziellen Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission keine lokalen Covid-19-Erkrankungen mehr, sondern nur noch „importierte“ Coronavirus-Fälle. Es ist das Szenario, auf das auch immer mehr westliche Regierungen mit unterschiedlichen Formen von Ausgangssperren hinarbeiten: die Kurve abflachen lassen, die Zahl der inländischen Neuinfektionen also idealerweise einfrieren.