Die Corona-Politik bringt Hausarztpraxen, die in Sonderschichten impfen, an die Grenze ihrer Belastbarkeit, aber auch an den Rand des Wahnsinns. Obendrein fühlen sich Ärzte noch von Politikern wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verhöhnt, wenn der erklärt: „Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag.“