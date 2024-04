Plus Rheinland-Pfalz Handwerk in Rheinland-Pfalz fehlen die Azubis: Zu Besuch bei der einzigen angehenden Buchbinderin in Koblenz Von Malin Märtens i Lena Große Kathöfer absolviert eine Ausbildung zur Buchbinderin in der Werkstatt von Adrian Frindert in Koblenz bei der Firma Selke. Foto: Malin Märtens Hat das Handwerk ein Imageproblem? In einigen Branchen ist im April Ausbildungsstart, doch viele Stellen bleiben jedes Jahr unbesetzt. Wir haben nach den Gründen gesucht – und Lösungsideen gefunden. Ein Positivbeispiel: In der Koblenzer Buchbinderei Selke GmbH wird die 19-jährige Lena Große Kathöfer ausgebildet. Im Raum Koblenz ist sie die Einzige ihrer Art. Lesezeit: 5 Minuten

Auf den Tischen liegen Papierstapel und Buchrohlinge, die Papierschneidemaschine brummt, und an den Arbeitsplätzen wird fleißig restauriert. Wenn man die Buchbinde-Werkstatt von Adrian Frindert betritt, wird eines schnell klar: Aufträge hat der Geschäftsführer der Selke GmbH in Koblenz genug. Alte Zeitungssammlungen müssen in Form gebracht, Fachzeitschriften aller Art und Notenmappen ...