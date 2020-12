Rheinland-Pfalz

Die Grünen ziehen mit der Forderung in den Landtagswahlkampf 2021, erneuerbare Energien in Rheinland-Pfalz massiv auszubauen und daraus Strom zu gewinnen. Integrationsministerin Anne Spiegel, die als Spitzenkandidatin für die Grünen ins Rennen geht, sagte in einem Interview mit unserer Zeitung, man wolle die momentane Windkraftleistung bis zum Jahr 2030 von 3700 auf 7400 Megawatt verdoppeln.