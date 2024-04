Plus Rheinland-Pfalz

Gesunde Ernährung im Alter: Seniorenzentrum St. Elisabeth zeigt, wie's geht

Von Cordula Sailer-Röttgers

i Das Mittagessen im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Düngenheim ist als Büfett angerichtet. An diesem Tag gibt es als Hauptgang Seehecht mit Kartoffelpüree und Rahmspinat oder Salamipizza mit Salat. Foto: Sascha Ditscher

Dass die Bewohner des St. Elisabeth in Düngenheim gesund essen können, ist dem Seniorenzentrum wichtig. So wichtig, dass es sich von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat zertifizieren lassen. Die RZ hat sich informiert, wie der Essensalltag in Düngenheim aussieht – und ob es auch ein Stück Kuchen geben darf.