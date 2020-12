Rheinland-Pfalz

Der künftige rheinland-pfälzische Kurs in der Corona-Krise kann von schnelleren Lockerungen geprägt sein. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Regierungserklärung im rheinland-pfälzischen Landtag an. „Wir können mehr Normalität wagen“, sagte Dreyer, die weitere Schritte allerdings nur vorsichtig andeutete. In der kommenden Woche soll es dazu ein Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden geben.