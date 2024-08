Plus Solingen/Berlin Gastbeitrag zur Sicherheitslage in Deutschland nach Solingen: Schussfahrt ins Graue(n) Von Ralph Thiele i Der mutmaßliche Täter des Messerangriffs von Solingen wird von einem Hubschrauber zu einer Wagenkolonne geführt. Foto: Uli Deck/picture alliance/dpa Der Terroranschlag von Solingen wirft ein erschütterndes Schlaglicht auf die Gefahren des Islamismus in Deutschland. Drohen weitere Attentate? Ja, sagt Ralph Thiele. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Sicherheitsexperte sagt: „Wir müssen vor die Welle kommen.“ In seinem Gastbeitrag gibt er eine Analyse zur aktuellen Situation – und nennt mögliche Auswege. Lesezeit: 5 Minuten

Die Einschläge kommen dichter. Der abscheuliche Mordzug der Hamas in Israel im Oktober des vergangenen Jahres und der nachfolgende Gaza-Krieg haben in der islamistischen Szene einen riesigen Motivationsschub ausgelöst. So gab es in Westeuropa seitdem sechs kleinere islamistische Anschläge und 21 versuchte Anschläge. Allein dies ist bereits ein Anstieg um ...