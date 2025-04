Die AfD ist mit ihrer Klage gegen die frühere Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gescheitert. Die AfD hatte Dreyer vorgeworfen, gegen das Neutralitätsverbot verstoßen zu haben. Nun hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Klage gegen Dreyer und die Landesregierung zurückgewiesen.

Amtliche Äußerungen Dreyers im Januar 2024 hätten zwar in das Recht auf Chancengleichheit der Partei eingegriffen, da sie das Neutralitätsgebot nicht gewahrt hätten. Doch seien die Veröffentlichungen zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechtfertigt, so das Urteil. „Die Anträge werden zurückgewiesen“, sagte Lars Brocker, Präsident des Verfassungsgerichtshofs, mit Blick auf die AfD-Klage. Aber ganz von vorn.

Die Landes- und Bundespartei der AfD hatten Dreyer und der Landesregierung mit ihrer Klage am höchsten Gericht des Landes eine Verletzung des Neutralitätsgebots vorgeworfen. Konkret ging es um Äußerungen aus dem Januar 2024 auf dem Instagram-Account „ministerpräsidentin.rlp“ und ferner um Pressemitteilungen, die über das Internetportal der Landesregierung verbreitet wurden und einen Aufruf zur Teilnahme an der Demonstration „Zeichen gegen rechts“ in Mainz enthielten.

AfD-Anwalt: Aussagen „drüber“

In dem Gerichtsstreit ging es auch um eine Rede Dreyers sowie Äußerungen zur Demonstration unter dem Motto „Zeichen gegen rechts“ am 18. Januar 2024 in Mainz. Wie auf der Internetseite der Staatskanzlei nachzulesen war, soll Dreyer folgende Sätze gesprochen haben: „Wir brauchen einen echten Schulterschluss gegen rechts, damit klar wird: Die demokratische Mehrheit in diesem Land steht zusammen, nie wieder ist jetzt.“

Die AfD wurde in dem Rechtsstreit am Verfassungsgerichtshof von Rechtsanwalt Christian Conrad vertreten. Über Dreyers Äußerungen sagte Conrad, dass hier staatliche Ressourcen eingesetzt worden seien, um negative Werbung für die AfD zu machen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der damaligen Ministerpräsidentin war im Januar 2024 Folgendes gepostet worden: „Der Begriff ,Remigration‘ verschleiert, was die AfD und andere rechtsextreme Verfassungsfeinde vorhaben.“ Conrad sagte in Koblenz, dass Statements wie diese „drüber“ seien – sogar ein NS-Vergleich sei gezogen worden. Die Regierung habe in einem freien, demokratischen Staat der Bevölkerung nicht zu diktieren, wer die Guten und wer die Schlechten seien, hatte Conrad sinngemäß in Koblenz ausgeführt. Dreyer, so Conrads Zwischenfazit, sei hier in politischen Aktionismus verfallen. Und durch Dreyers Vorgehen sei gegen das Gebot parteipolitischer Neutralität bei amtlichen Äußerungen verstoßen und somit das Recht auf Chancengleichheit der politischen Parteien verletzt worden.

Auf Verfassungsschutzberichte gestützt

Die Partei ist mit ihrer Klage nun in Koblenz gescheitert. Die Aussagen Dreyers hätten dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gedient und seien rechtmäßig, entschied der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz. Präsident Brocker hatte in der Urteilsbegründung auf zahlreiche Verfassungsschutzberichte, in denen der AfD unter anderem fremdenfeindliche Positionen vorgeworfen werden, verwiesen. Dreyers Äußerungen aus dem Januar 2024 seien also alles andere als willkürlich gewesen, hieß es sinngemäß.

Dreyer war nicht persönlich für die Urteilsverkündung nach Koblenz gereist. Der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Fedor Rose, sagte nach der Urteilsverkündung in die Kameras von Journalisten, dass das Gericht der Argumentation zum Recht zur Verteidigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung gefolgt sei. Rose: „Es sind uns nunmehr in Weiterentwicklung der bisherigen Rechtsprechung Maßstäbe an die Hand gegeben, an denen wir uns in unserer Öffentlichkeitsarbeit zukünftig orientieren können. Die Grenzen des Neutralitätsgebotes sind hiermit klarer konturiert und ermöglichen der Landesregierung auch zukünftig das kommunikative Eintreten für die Demokratie und gegen Verfassungsfeinde.“