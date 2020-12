Gastbeitrag von Christian Baldauf (CDU): Was sich ändern muss

Die Corona-Krise wird, ja sie muss unser Denken und unser Handeln verändern. Innerhalb nur ganz weniger Wochen wurde uns drastisch vor Augen geführt, wie zerbrechlich unser Gemeinwesen ist. Ein einziges kleines Virus ist in der globalisierten Welt in der Lage, binnen kürzester Zeit viele zentrale Bereiche des öffentlichen, staatlichen, wirtschaftlichen und privaten Lebens weitestgehend lahmzulegen beziehungsweise erheblich zu beeinträchtigen und eine sehr ernst zu nehmende Gefährdung von Gesundheit und Wohlstand vieler Menschen zu bewirken. Und das weltweit. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Wir erleben herausragende Beispiele von Gemeinsinn und Hilfsbereitschaft, von Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsübernahme. Nicht zu vergessen, dass auch die oft gescholtene Politik zeigt, wozu sie in der Lage ist, wenn es drauf ankommt. Das macht Mut.