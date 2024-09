Plus Rheinland-Pfalz Gastbeitrag: „Bestehendes ÖPNV-System vernichtet Geld der Bürger“ Von Rüdiger Sterzenbach i Linienbusse stehen auf dem Betriebshof von DB-Regio. In Rheinland-Pfalz startet an diesem Montag mit Beginn der Frühschicht ein weiterer mehrtägiger Streik im privaten Busgewerbe. (zu dpa: «Weiterer Busfahrerstreik beginnt - Tarifkonflikt verhärtet») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa In Rheinland-Pfalz wird die Verkehrspolitik aufgrund politischer und struktureller Herausforderungen nicht effektiv umgesetzt, kritisiert der Verkehrsexperte Rüdiger Sterzenbach in einem Gastbeitrag. Lesezeit: 6 Minuten

Den Trägern der rheinland-pfälzischen Verkehrspolitik fehlt es in der Regel nicht an einem programmatischen Anspruch. Es fehlt jedoch vielfach die Fähigkeit und auch nicht selten der Wille, das richtig Erkannte in der Praxis umzusetzen. Erst in jüngerer Zeit gibt es in der Bundesrepublik auf Ebene der Länder wieder vermehrt eigenständige Verkehrsministerien. ...