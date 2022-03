Für Dernauer Leichtathleten geht es aufwärts: HELFT UNS LEBEN unterstützt SV Blau-Gelb mit 15.000 Euro

„Die und viele andere Sportgeräte sind in der Flutnacht zerstört worden“, so Jugendtrainer Jens Fahrenbruch. Alle Versuche, vielleicht doch noch etwas zu retten, seien vergeblich gewesen.

Manuela Lewentz-Twer, Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN, konnte dem Sportverein aus der Ahrgemeinde jetzt im Koblenzer Medienhaus 15.000 Euro übergeben. „Geld, das für den Jugendsport jetzt gebraucht wird“, so Lewentz-Twer. Das können der SV-Vorsitzende Jürgen Riske und Kassenwart Wolfgang Meyer nur bestätigen. Denn jeder Euro hilft, dass die 35 Nachwuchssportler, die zwischen 9 und 19 Jahre jung sind, wieder im Umfeld von Dernau trainieren können.

Zwischenzeitlich musste man dafür etwa nach Meckenheim ausweichen. „Natürlich waren wir dankbar dafür. Aber eine eigene neue Anlage ist doch etwas anderes“, so Fahrenbruch. Eine neue Sportanlage ist laut Wolfgang Meyer übrigens auf den Höhen der Gemeinde geplant, weit weg von der Ahr. Der alte Sportplatz samt Leichtathletikanlage wurde in der Flutnacht komplett zerstört. Meyer sagte: „An gleicher Stelle dürften wir zwar wieder aufbauen, werden das aber in keinem Fall wieder tun.“ Das Risiko will der Verein nicht mehr eingehen.

„Vereine wie Blau-Gelb leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass im Ahrtal wieder Normalität einkehrt und dass Familien mit Kindern nicht die Bindung an die Region verlieren“, so Manuela Lewentz-Twer. HELFT UNS LEBEN könne sich daher vorstellen, auch andere Vereine aus den Mitteln der Initiative zu unterstützen.

Alle Informationen zu Fördermöglichkeiten finden sich im Netz auf https://helftunsleben.de