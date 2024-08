Plus Flughafen Hahn Frust bei der Polizei über Extraschichten am Flughafen Hahn: Lösung scheint in Sicht Von Dirk Eberz i Am Flughafen Hahn zeichnet sich eine Lösung ab. Die Mitarbeiter der Firma ESA Luftsicherheit GmbH haben ihren ausstehenden Lohn von drei Monaten erhalten. Schon Am Wochenende könnten sie theoretisch wieder ihre Arbeit aufnehmen. Foto: Thomas Frey/dpa Drei Monate hatten die Mitarbeiter der ESA Luftsicherheit GmbH am Flughafen Hahn keinen Lohn erhalten. Mitte Juli ließen sie aus Protest die Arbeit ruhen. Seither muss die Landespolizei einspringen. Viele Beamte sind darüber sauer. Doch jetzt zeichnet sich ein Kompromiss in der Krise ab. Lesezeit: 3 Minuten

Seit rund einem Monat schieben Landespolizisten nun schon Dienst am Flughafen Hahn. Die Beamten müssen für das private Unternehmen ESA Luftsicherheit GmbH einspringen, das ihre 17 Mitarbeiter am Hunsrück-Airport drei Monate lang nicht bezahlt hatte (wir berichteten). Dem Mainzer Innenministerium zufolge sind deshalb „vorübergehend 20 Beamte am Hahn im Einsatz“, ...