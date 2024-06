Plus Hausen

Franziskaner in der Krise: Mitarbeiter sind von der Insolvenz kalt erwischt worden

i Das Dorf Hausen (Kreis Neuwied) hängt praktisch am Tropf der Franziskaner. Das St. Josefshaus hat rund 275 Mitarbeiter. Ihre Zukunft ist ungewiss, nachdem der Träger ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet hat. Foto: Jörg Niebergall

Die Stimmung in Hausen (Kreis Neuwied) ist gedrückt. Die Nachricht von der Insolvenz in Eigenverantwortung ist bei den Mitarbeitern der Franziskanerbrüder eingeschlagen wie eine Bombe. Gegenüber unserer Zeitung beklagt ein Mitarbeiter hausgemachte Fehler des Trägers. Wir haben bei den Franziskanern nachgefragt, was an den Vorwürfen dran ist.