Plus Berlin/Mainz

Flagge am Streifenwagen? Diese Regelung gilt in Rheinland-Pfalz

i Fußballfans befestigen zur EM wieder gern Deutschlandfähnchen an ihren Autos. Bei Streifenwagen ist das nicht überall erlaubt. Foto: Jan Woitas/picture alliance / dpa

Deutschlandfahnen an Polizeifahrzeugen sollen während der Fußball-Europameisterschaft in Berlin nicht zu sehen sein. Das sei nicht erlaubt, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei mit Verweis auf die Neutralitätspflicht. Doch wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?